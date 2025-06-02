ذكر وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إن أوكرانيا تعتقد أن جميع القضايا الرئيسية في المحادثات مع روسيا لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة، وتقترح عقد اجتماع بحلول نهاية حزيران لإحراز تقدم.
واوضح أوميروف وهو كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات للصحفيين في إسطنبول بعد محادثات في إسطنبول مع مفاوضين روس، إن الجانبين اتفقا على تبادل أسرى سيركز على تبادل المصابين بجروح خطيرة والأصغر سنا. ولفت أن رفات الجنود القتلى ستتم إعادتها أيضا إلى البلاد في إطار عملية التبادل.
واشار مسؤولون أتراك إلى ن أوميروف ترأس الوفد الأوكراني في الجولة الثانية من المحادثات في إسطنبول التي انتهت بعد ساعة بالكاد من بدئها اليوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأوكراني: جميع القضايا الرئيسية في المحادثات مع روسيا يمكن حلها على مستوى القادة باجتماع يعقد في حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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