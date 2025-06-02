شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى عن واقعة قصر ثقافة الأقصر: الدولة تتعامل معه بمنتهى الجدية ولا تهاون والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كافة أجهزة الدولة تضافرت جهودها في واقعة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، بدءا من الأجهزة الأمنية ومرورا بمحافظ الإقليم، وصولا إلى وزير الثقافة الذي انتقل بنفسه لموقع الحدث للمعاينة.

وشدد "فوزي" خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، بحضور وزير الثقافه الدكتور أحمد هنو، على أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الجدية والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو قد أحال كلا من رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي الأسبق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية، والمكتب الفني، والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن بفرع الأقصر، إلى التحقيق الفوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية، بسبب مخالفات جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار.

وفي سياق متصل، أكد فوزي أن ملف قصور الثقافة يمثل أهمية كبيرة، لافتا إلى أن قرار إغلاق بعض الشقق المستأجرة من جانب وزارة الثقافة لن يمس حقوق الموظفين العاملين بها، كونهم محميين قانونا.

وأوضح فوزي، أنه سيتم إعادة توزيعهم داخل نفس المحافظة لضمان استمرار الاستفادة من خبراتهم دون الإضرار بهم.