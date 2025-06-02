شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة عن واقعة قصر ثقافة الأقصر : لا تهاون بعد الآن و"هطب" في أي وقت والان مع تفاصيل الخبر

"لن يكون هناك تهاونا بعد الآن" رسالة حاسمه وجهها وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، في أول تعقيب له تحت قبه مجلس الشيوخ، علي واقعه الاشتباه بقيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة قصر ثقافة الطفل بمنطقة مساكن أبو الجود، بالحفر داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، بشكل خفي ودون تصريح، فيما يشتبه أنه كان بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأعرب وزير الثقافة، في كلمته أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، عن استيائه الشديد من الواقعة، مؤكدا أنها تمثل تجاوزا لا يمكن التسامح معه.

وشدد "هنو" إنه لن يكون هناك تهاون بعد الآن، لأن بعض الموظفين لا يشعرون بالمسؤولية، وهذا نتاج تراكمات عقود من الإهمال وسوء الإدارة، مشيرا إلي أنه تم بالفعل تحويل 9 من العاملين بقصر ثقافة الأقصر للتحقيق، وتوجيه رسالة واضحة للجميع مفادها: "الوزير هيطب عشان يفتش في أي وقت".

ولفت "هنو" إلي أن الوزارة والهيئة ستكونان على استعداد للتحرك في أي وقت لمحاسبة المقصرين، مشددا علي أن قصور الثقافة يجب أن تكون مراكز فعالة تقدم خدمات متكاملة، وليست مجرد أبنية فارغة.