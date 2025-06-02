ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 54470 ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (54470) شهيدًا و(124693) جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن تدمير الاحتلال أمس مركز غسيل الكلى الوحيد شمال قطاع غزة؛ يضع الحالة الصحية لمرضى الكلى أمام كارثة، مؤكدة وفاة (41%) من مرضى الفشل الكلوي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، جراء تدمير المراكز والأقسام المخصصة لهم.

وفي استفزاز متجدد، اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم سيدة وأسرى سابقون، خلال اقتحام بلدة دورا بمدينة الخليل، ترافق ذلك مع حملة تفتيش واسعة لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مداهمة عددٍ من المنازل والاعتداء على سكانها.