وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن تدمير الاحتلال أمس مركز غسيل الكلى الوحيد شمال قطاع غزة؛ يضع الحالة الصحية لمرضى الكلى أمام كارثة، مؤكدة وفاة (41%) من مرضى الفشل الكلوي خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، جراء تدمير المراكز والأقسام المخصصة لهم.
وفي استفزاز متجدد، اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم سيدة وأسرى سابقون، خلال اقتحام بلدة دورا بمدينة الخليل، ترافق ذلك مع حملة تفتيش واسعة لمناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مداهمة عددٍ من المنازل والاعتداء على سكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 54470 ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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