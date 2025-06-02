تركيا تعوّل على أميركا في محادثات إسطنبول بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعريت تركيا، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن الدعم الأميركي للمفاوضات الروسية الأوكرانية "مهم للغاية"، عقب بدء المحادثات بين كييف وموسكو في إسطنبول برعاية تركية.

وقال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان "نعتبر أنّ إيمان الولايات المتحدة ودعمها لهذه المحادثات أمران مهمان جدا"، مضيفا أن "عزيمة (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب على إحلال السلام أوجدت فرصة جديدة".

وتابع "ستكون المناقشات، التي ستُجرونها هنا، حاسمة لمصيرنا المشترك، إقليميا وعالميا"، مؤكدا أن "كل الأنظار" مُسلطة على هذه المحادثات.

وتابع قائلا "نحن على ثقة بأنكم ستغتنمون هذه الفرصة على أكمل وجه، وتحققون نتائج ملموسة تُقرّبنا خطوة نحو السلام".

بدأت في مدينة إسطنبول، اليوم، جولة ثانية من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا بعد جولة أولى في مايو الماضي أسفرت عن الاتفاق على تبادل مئات الأسرى من الجانبين.