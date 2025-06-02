غروسي: تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران محايد

شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافايل غروسي، على أن "تقرير الوكالة بشأن إيران محايد".
ولفت غروسي، الى أن "تقرير الوكالة الذرية بشأن إيران ارتكز على معلومات تحققنا منها".
يأتي ذلك بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، السبت، أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.
كما أوضحت الوكالة أن المخزون بلغ 408.6 كلغ في 17 مايو بزيادة 133.8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة مقدارها 92 كلغ خلال الفترة السابقة.
ورأت أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب، تثير مخاوف كبرى".
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