انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول

انطلقت الجولة الثانية من ​مفاوضات اسطنبول​ بين روسيا وأوكرانيا. ومن المرتقب أن يتبادل الجانبان خلال هذه الجولة، وثيقتين تضمنان رؤية كل منهما لشروط ومبادئ التسوية السلمية للنزاع بين البلدين.

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