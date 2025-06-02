أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير ​زيلنسكي​، أننا "نتوقع نتائج ملموسة من اجتماع اسطنبول اليوم بشأن وقف إطلاق النار وعقد لقاء على مستوى القادة".

كانت هذه تفاصيل خبر زيلنسكي: نتوقع نتائج ملموسة من اجتماع اسطنبول بشأن وقف إطلاق النار وعقد لقاء على مستوى القادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.