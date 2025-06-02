رحب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بانعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة اسطنبول، معرباً عن سعادة بلاده باستضافة هذه الجولة، التي تأتي في إطار المساعي لإيجاد حل سياسي للنزاع.
وأكد فيدان أن تركيا تأمل في تحقيق نتائج ملموسة من هذه المحادثات، مشدداً على استعداد أنقرة لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل التوصل إلى سلام شامل بين الطرفين.
كما ثمّن فيدان دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الجهود الدولية المشتركة يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في إنهاء الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية التركي: نرحب بعقد الجولة الثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول ونأمل بنتائج ملموسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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