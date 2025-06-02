وزير الخارجية المصري: علاقاتنا مع إيران تشهد تطورا واضحا وأمن المنطقة أولوية للجميع

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، أن العلاقات بين مصر وإيران تشهد "تطورًا واضحًا"، معربًا عن سعادته بـ"انفتاح طهران على دول الجوار".

وشدد عبد العاطي على "حرص مصر على منع التصعيد في المنطقة وعدم انزلاقها إلى الفوضى"، معتبرًا أن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية تتطلب ضبط النفس وتغليب الحوار.

وفي ما يخص أمن الملاحة، أكد وزير الخارجية المصري أن "أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر مسألة شديدة الأهمية لدول المنطقة وللعالم بأسره"، مشيرًا إلى أن أي تهديد لهذا المسار الحيوي ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الدولي.

وبشأن الملف النووي الإيراني، حذّر عبد العاطي من مغبة التصعيد العسكري، مؤكدًا أن "الجميع سيكون خاسرًا في حال اللجوء إلى المواجهة العسكرية"، داعيًا إلى العودة إلى طاولة الحوار والالتزام بالقواعد الدولية لضمان الأمن والسلم الإقليميين.