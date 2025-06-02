الرئيس عون: التشكيلات القضائية ستصدر قريبا والورشة المقبلة ستكون الانطلاق باصلاح الجمارك

اكد رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​، على ان "​محاربة الفساد​ تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، ولذلك اركز على هذين الشأنين".

ولفت الرئيس عون، خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال ال​لبنان​يين فؤاد زمكحل على رأس وفد من الاتحاد، الى ان "التشكيلات القضائية ستصدر قريبا وسنتابع فتح ملفات الفساد".

وشدد على أهمية ان "يضطلع المواطنون بمسؤولياتهم الى جانب الدولة تجاه الحد من الفساد والهدر، وعلى أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية لاقرار القوانين اللازمة في السرعة المطلوبة باعتبارنا "لا نملك ترف الوقت".

بدوره، شدد زمكحل على ان "إعادة بناء الاقتصاد غير ممكنة من دون قطاع مصرفي، متمنيا القيام بالإصلاح في اسرع وقت ممكن"، محذرا من "إبقاء كرة النار هذه الى ما بعد الانتخابات النيابية، ما يشكل سنة ضائعة للبنان واقتصادة من الصعب تحملها".

ولفت الى ان "مشروع إعادة بناء سوريا لا يمكن ان يتم من دون مرور قسم منه عبر لبنان"، معتبرا انه "اذا لم نقم بالإصلاحات البنيوية فيمكن ان يمر هذا القطار من دون ان نتمكن من الاستفادة منه".

وشدد على "اهمية إعادة بناء افضل العلاقات مع الاشقاء السوريين والعرب باستقلالية وشفافية واحترام".

ولفت الرئيس عون، الى انه "من واجبنا إعطاء الفرصة للبنانيين الذين يبرعون في الخارج ليبدعوا داخل وطنهم، فانه اعتبر ان إعادة الثقة تتم من خلال عدد من الخطوات التي نقوم بها وتلك التي سنقوم بها في المستقبل، داعيا الى أهمية التحلي بالتفاؤل بعد الصعوبات التي مرت على لبنان وظل صامدا فيها، منوها بوجود المؤمنين بهذا البلد وبمستقبله".

وقال "قرار دولة الامارات العربية المتحدة برفع الحظر يشكل مبادرة إيجابية وسيستكمل بخطوات لاحقة"، لافتا الى زيارة الوفد الاماراتي الأخيرة الى لبنان ومؤتمر الحكومة الذكية الذي سيبدأ اعماله غدا في بيروت بمشاركة عربية واسعة".

واكد ان "محاربة الفساد تتم عبر خطوات ومنها الحكومة الالكترونية للحد من الرشاوى والزبائنية، والقضاء النزيه والحازم، "ولذلك اركز على هذين الشأنين"، لافتا الى ان "التشكيلات القضائية ستصدر قريبا وسنتابع فتح ملفات الفساد".

واعتبر ان "الرشاوى والزبائنية السياسية باتت ثقافة يتطلب الغاؤها وقتا، وعلينا كلبنانيين ان نعي ان التغيير وان كان مؤلما الا انه سيكون للافضل"، مؤكدا ان "الورشة المقبلة ستكون الانطلاق باصلاح الجمارك".

وفي استقبل رئيس الجمهورية النائب ميشال الدويهي الذي أوضح انه "بحث في مسار العمل بالية تنفيذ القرار 1701 وانتظارات اللبنانيين لجهة بناء الدولة والمؤسسات".

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق جورج قرداحي الذي قال بعد اللقاء "لقد تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتمنيت له كل التوفيق والنجاح وخرجت مرتاحاً لمقاربته المسائل الوطنية بالعقل والحكمة والمسؤولية الوطنية والحفاظ على كرامة المواطن وحقوقه وفي عدم المساومة على السيادة .

ولفت الوزير السابق عصام شرف الدين، بعد الاجتماع مع الرئيس عون، الى أن"نحن لا نزال كمودعين نعتبر فخامة الرئيس الملاذ الآمن للحفاظ على حقوق المودعين واستعادة اموالهم المحجوزة لدى المصارف. وتم التداول خلال اللقاء بطرح خطة للحل الوطني يتضمن عدة بنود قابلة للتنفيذ مدعومة بقرار سياسي من الحكومة ومجلس النواب".

ونوّه شرف الدين بالجهود التي يبذلها الرئيس عون في مواجهة الازمات التي تعصف بالبلاد على مختلف المستويات، مشيراً الى أننا "نحن على ثقة بأنه سيعمل مع الحكومة للوصول الى خواتيم سعيدة لهذه الازمات".