لماذا يخطط الناتو الإستيلاء على مطارات روسيا الحربية في حالة نشوب صراع؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: كتب صحفي من موقع "بيزنس إنسايدر"، كان حاضرا خلال تدريبات عسكرية للناتو في فنلندا، أن الحلف يخطط للاستيلاء على مطارات عسكرية روسية في حالة نشوب صراع محتمل.

وقال الصحفي: "إن القدرة على الاستيلاء على مطار والاحتفاظ بهذا الموقع أمر مهم للغاية، وكذلك القدرة على إخراجه عن سيطرة العدو".

ونوهت المقالة بأن جنود الحلف، تدربوا خلال التمرينات على الاستيلاء على مهابط الطائرات، لأن السيطرة عليها ضرورية لإنزال القوات الصديقة بشكل سريع، خاصة في الظروف التي لم يقم فيها الجانب المدافع بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة به بشكل كامل.

ويشار إلى أنه بدأت في فنلندا في النصف الثاني من شهر مايو مناورات "ليفيلي سابر 25" البرية بمشاركة 3.5 ألف عسكري، والتي تجري أيضا بالقرب من الحدود الروسية.

في الآونة الأخيرة، تزايد الحديث في الغرب عن فكرة الصراع المسلح المباشر بين الناتو وموسكو. ويتم تسجيل نشاط غير مسبوق الناتو قرب الحدود الغربية لروسيا. وخلال كل ذلك يقوم الحلف بتوسيع نطاق مبادراته، مطلقا عليها تسمية "احتواء للعدوان الروسي".

وأعربت موسكو مرات كثيرة عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، مع ضرورة أن يتخلى الغرب عن نهجه نحو عسكرة القارة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أوضح مرارا أن روسيا لن تهاجم دول الناتو، وهي لا ترى أية ضرورة أو جدوى في ذلك.

وشدد الرئيس بوتين على أن السياسيين الغربيين يرهبون شعوبهم بشكل دوري بالتهديد الروسي الوهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.