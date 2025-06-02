شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة بغرفتى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن الحزب حريص كل الحرص فى هذه المرحلة على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وتقديم مرشحين قادرين على تمثيل الحزب، لديهم حس وطنى عالى مشهود لهم بالوطنية والكفاءة والمعرفة الدستورية والقانونية والسياسية ويمتلكون رؤى تشريعية، وأفكارا جديدة وقاديرين على دعم الدولة فى هذه المرحلة الهامة والخطيرة، مدركين للتحديات والمخاطر الحالية.

أضاف "موسى" أن حزب الغد يؤيد بقاء النظام الانتخابى على وضعه مناصفة بين الفردى والقائمة، ويؤيد التحسينات المتوازنة التى تم إدخالها عليه، ورفع متوسط التمثيل النيابى إلى 155 ألف مواطن لكل نائب دون زيادة فى عدد مقاعد مجلس النواب أو الشيوخ.

وتابع رئيس حزب الغد أن الحزب يسعى فى هذه المرحلة إلى تواجد مشرف فى غرفتى البرلمان النواب والشيوخ، ويسعى إلى المشاركة الوطنية الواعية والمشاركة السياسية الجادة والفعالة والأداء الموضوعى بعيدا عن الشخصنة أو المشاركة الدعائية أو محاولات اصطناع الشو الإعلامى.