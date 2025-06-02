شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر مهئنا نادي بيراميدز بمناسبة التتويج الإفريقى: إنجاز كبير يُعد فخراً جديداً للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب مصر أكتوبر بخالص التهاني والتبريكات إلى نادي بيراميدز المصري، مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وجماهيره العظيمة، بمناسبة تحقيقه الفوز التاريخي والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف الحزب في ببان له اليوم، إن هذا الإنجاز الكبير يُعد فخراً جديداً للكرة المصرية، ويعكس التطور الكبير الذي تشهده الأندية المصرية على المستوى القاري والدولي، ويؤكد أن الإرادة والعمل الجاد قادران على تحقيق الحلم ورفع راية الوطن في المحافل الرياضية الكبرى.

وتمني حزب مصر أكتوبر دوام التوفيق والنجاح لنادي بيراميدز، ولمزيد من الإنجازات التي تساهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي.