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تواصل مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطنى واحدة من أكبر حملات توزيع اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار التزامها المتواصل بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وانطلاقًا من دورها الفعّال داخل منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي،حيث تقوم بتوزيع 250 ألف كيلو من اللحوم البلدي الممتازة، تم تجهيزها من 1000 رأس من العجول البلدي، والتي تم ذبحها وتجهيزها وفق أعلى المعايير الصحية والبيطرية.

امتدت الحملة لتشمل محافظة بنى سويف وتحديدا في منطقة الفشن عبر آلية توزيع دقيقة وسريعة، نفذها فريق عمل ضم 400 متطوع من الشباب، عملوا بتناغم وتنسيق كامل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة عن طريق حملات طرق الأبواب متنقلين من منزل الى اخر لتوزيع اللحوم على الاسر الأكثر احتياجا .

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للدور الإنساني والاجتماعي الذي تضطلع به مؤسسة أبو العينين الخيرية برئاسة النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة ،وكيل مجلس النواب وتديرها سمية ابو العينين وكيل مجلس الادارة منذ أكثر من أربعة عقود من العمل الميداني الجاد في مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، حيث تلتزم المؤسسة برؤيتها الراسخة بعدم قبول أي تبرعات مادية أو عينية، واضعة نصب أعينها مفهومًا أوسع للعمل الخيري يهدف إلى تحسين جودة الحياة وبناء الإنسان.

وأكدت المؤسسة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الموسمية المعتادة، خاصة في الأعياد والمناسبات، لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة في جميع ربوع مصر.



أبو العنين عضو التحالف الوطنى تواصل توزيع اللحوم ببنى سويف بمناسبة عيد الاضحى (2)



أبو العنين عضو التحالف الوطنى تواصل توزيع اللحوم ببنى سويف بمناسبة عيد الاضحى (3)



أبو العنين عضو التحالف الوطنى تواصل توزيع اللحوم ببنى سويف بمناسبة عيد الاضحى



أبو العنين عضو التحالف الوطنى تواصل توزيع اللحوم ببنى سويف بمناسبة عيد الاضحى



أبو العنين عضو التحالف الوطنى تواصل توزيع اللحوم ببنى سويف بمناسبة عيد الاضحى