شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: عاصفة الإسكندرية بسبب تغيرات المناخ وأثبتت أن لدينا إدارة أزمة والان مع تفاصيل الخبر

تساءل النائب طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ "هل ما حدث في الإسكندرية سبب مباشر للتغيرات المناخية"، هذا السؤال يحتاج إلى إجابة وتوضيح من وزيرة البيئة، مؤكدا على أهمية وجود قانون خاصة للمحميات الطبيعية، ومعلنا موافقته على توصيات الدراسة التي يناقشها المجلس بشأن المحميات الطبيعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود فيصل القط، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية، وطلب مناقشة عامة من النائب عبد المجيد الأشقر، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.

وأضاف رسلان، أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وتابع: تابعنا ما حدث منذ يومين في الإسكندرية وسبب مباشر لتلك التغيرات المناخية، وتساءل: ماذا فعلت الحكومة في قانون المحميات الطبيعية الذي يحتاج إلى نظرة.

وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالتهنئة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها لتولي منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، موضحا أن المنصب الدولي شرف عظيم لمصر.

من جانبه، قال النائب أحمد شعبان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ: "أنا من الإسكندرية، وما حدث في الإسكندرية صعب جدا، كنا نسمع عن ريح صرصر عاتية، ولكن رأيناه في الإسكندرية، إعصار أو عاصفة، ومن أولى ثمار الجمهورية الجديدة أنه أول مرة نرى إدارة أزمة بمعنى إدارة أزمة لأن كان من الممكن بعد أسبوعين ثلاثة نكون في أزمة لكن الصبح الناس راحت شغلها والطلاب توجهوا للامتحانات وكأن إسكندرية لم يحدث فيها شىء، فمن أولى ثمار الجمهورية الجديدة أن أصبح لدينا إدارة أزمات"

وأكد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن تكون هناك خطة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وأكد النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة الاهتمام بالأهداف الخاصة بالبيئة، وقال إن ما حدث في الإسكندرية بسبب تأثر مصر بالتغيرات المناخية، وطالب وزيرة البيئة بتوضيح الموقف بالنسبة لالتزامات الدول المتسبب في التغيرات المناخية وكيف نحصل عليها.