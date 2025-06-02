شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: إطلاق سلسلة من الصالونات السياسية بهدف صياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يعمل حاليا على إطلاق سلسلة من الصالونات السياسية التي تستهدف مناقشة عدد من الملفات النوعية التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وذلك في إطار حرص الحزب على أن يكون برنامجه الانتخابي القادم معبرًا عن أولويات المجتمع وتطلعاته.

وأكد مصطفى أن هذه الصالونات ستتضمن حوارات معمقة مع خبراء ومتخصصين في مجالات متنوعة، على رأسها الاقتصاد، التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات لن تكون مجرد ندوات حوارية، بل خطوة عملية نحو بلورة رؤية إصلاحية شاملة تنبع من الواقع المصري وتستند إلى رؤية علمية ووطنية.

وأشار مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن الحزب يولي أهمية كبيرة للاستماع إلى الآراء المتخصصة والاطلاع على تجارب ناجحة، سواء داخل مصر أو خارجها، من أجل صياغة برنامج انتخابي واقعي وطموح يُقدم حلولًا حقيقية للتحديات التي تواجه المواطن، ويضع أولويات التنمية في صدارة أجندته.

وأضاف مصطفى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي الحزب الدؤوبة لتعزيز التفاعل السياسي والمجتمعي، مؤكدًا على أن المرحلة القادمة تتطلب من كافة القوى الوطنية تقديم أطروحات بناءة تساهم في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو التقدم والاستقرار.