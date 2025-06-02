دبلوماسي إيراني كبير لرويترز: إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي حول المفاوضات النووية لأنه غير قابل للتنفيذ

أفاد دبلوماسي ​إيران​ي رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، أن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي الأخير المتعلق بالمفاوضات النووية، معتبراً أنه "غير قابل للتنفيذ ولا يراعي المصالح الإيرانية".

وأوضح أن الاقتراح لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن من ملف تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتبره إيران مطلباً أساسياً في أي اتفاق محتمل.