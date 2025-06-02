أفاد دبلوماسي إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، أن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي الأخير المتعلق بالمفاوضات النووية، معتبراً أنه "غير قابل للتنفيذ ولا يراعي المصالح الإيرانية".
وأوضح أن الاقتراح لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن من ملف تخصيب اليورانيوم، وهو ما تعتبره إيران مطلباً أساسياً في أي اتفاق محتمل.
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي إيراني كبير لرويترز: إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي حول المفاوضات النووية لأنه غير قابل للتنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.