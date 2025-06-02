نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لمكافحة الدواء غير الشرعي وتفكيك شبكاته

أعلنت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) في بيان، أنها لبّت دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة اليوم في مجلس النواب، بمشاركة وزيري الصحة العامة ركان ناصر الدين، والعدل عادل نصار، وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية.

ومثّل النقابة في الاجتماع نائب الرئيس عدنان دندن وأمين المال مروان حكيم، حيث قدما عرضًا تفصيليًا حول آلية عمل الشركات المستوردة للأدوية والإجراءات المعتمدة لمكافحة التهريب وضبط السوق، مؤكدين التزام النقابة الكامل بدعم جهود الجهات الرسمية، وعلى رأسها لجنة الصحة ووزارة الصحة العامة.

واعتبرت النقابة أن الاجتماع يشكل محطة بالغة الأهمية في سبيل التصدي لظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهربة والمزورة، والتي تغزو السوق اللبناني، مشددة على أن جميع الأصناف الدوائية المسجلة لدى وزارة الصحة والمسوقة من الشركات العالمية متوفرة في السوق من دون انقطاع.

وأكدت النقابة أن المستحضرات التي تدخل عبر قنوات غير شرعية "ليست أدوية"، لغياب التحاليل والمستندات الرسمية التي تثبت مكوناتها، داعية إلى ضبط وفك الشبكات غير الشرعية، ومعاقبة الصيدليات المخالفة التي تسيء إلى صورة الصيدليات الملتزمة بالقوانين.

كما دعت النقابة وزارة العدل والسلطات القضائية إلى متابعة الملفات المحالة من وزارة الصحة والأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة وضع حد نهائي لتهريب الأدوية، لما له من تداعيات خطيرة على صحة المواطنين وعلى الأمن الصحي والصيدلاني في البلاد.

وفي الختام، شددت النقابة على أهمية ترجمة نتائج الاجتماع بخطة واضحة وفاعلة تطبق على الجميع دون استثناء، بإشراف مباشر من الوزارات والأجهزة المختصة، بما يضمن حماية اللبنانيين وحقهم في دواء آمن وفعّال.