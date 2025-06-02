اللواء شقير استقبل السفير الايراني في زيارة تعارف

أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، في بيان ان "المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير استقبل في مكتبه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ​لبنان​ مجتبى أماني في زيارة تعارف".

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