دافيد الحلو رئيسا لبلدية جزين وجوزيف رحال نائبا له

عقد في قائمقامية ​جزين​ اليوم، اجتماع لأعضاء بلدية جزين الفائزين، في حضور قائمقام جزين يحيى صقر. ترأس الجلسة العضو الاكبر سنا جوزيف رحال، وفاز دافيد الحلو برئاسة البلدية وجوزيف رحال بنيابة الرئيس.

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