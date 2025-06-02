الأرصاد الجوية: طقس متقلب نسبيًا يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا معتدلًا ومتقلّبًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة حتّى يوم غدِ الثّلثاء، حيث يستقر تدريجيًّا، ومن المتوقّع أن تعود ​درجات الحرارة​ للارتفاع اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 21 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتنشط الرّياح أحيانًا، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرّقة ومتقطّعة خاصّةً بشمال البلاد".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، وتنشط الرّياح خاصّةً على المرتفعات وفي الدّاخل، مع احتمال تساقط رذاذ جنوبي البلاد؛ ويستقرّ الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وتبقى دون معدّلاتها الموسميّة، وتنشط الرّياح لتلامس أحيانًا 65 كلم/س خاصّةً في المناطق الجنوبيّة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس صافٍ إلى قليل الغيوم إجمالًا، مع انخفاض بنسبة الرّطوبة، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى المرتفعات لتصبح ضمن معدّلاتها الموسميّة، وتبقى الرّياح ناشطة لتصل أحيانًا إلى 50 كلم/س بجنوب البلاد".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إلى متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و75%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".