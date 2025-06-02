وزارة الاقتصاد: فتح باب تقديم الطلبات لملء مركز مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس

أعلنت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، أنّ "كجزء من المبادرات الإصلاحية لإقامة نظام توظيف حديث للقيادات العليا في القطاع العام وفق الآلية التي صدرت عن مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 20/3/2025 والمعدل بالقرار رقم 24 تاريخ 27/03/2025، والمعدل أيضاً بالقرار رقم 32 تاريخ 29/05/2025، تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لملء المركز التالي: رئيس مجلس إدارة/مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "على الراغبين والراغبات بالترشح الاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات المنشورة على المواقع الالكترونيّة لكلّ من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الإقتصاد والتجارة، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، ومجلس الخدمة المدنيّة، وتقديم الطلبات على الرابط الالكتروني التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/".

وأوضحت الوزارة أنّ "المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات هي 15/06/2025، ويتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة"، مبيّنةً أنّ "تحديد المقابلات يقتصر على الأشخاص الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى".

وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، "فتح باب تقديم الطّلبات لملء مركز رئيس مجلس إدارة/مدير عام معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس".

وركّز في بيان، على أنّ "مؤسسة معرض رشيد كرامي الدولي تُعدّ من المعالم الاقتصادية والثقافية الوطنية، وقد أُنيطت بها مهام محورية تشمل تنظيم واستضافة المعارض والفعاليات بمختلف أنواعها، لاسيما الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وبموجب هذا الإعلان، تدعو الوزارة كافة الكفاءات الوطنية ممن يمتلكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية والقيادية ذات الصلة إلى التقدّم بترشيحاتهم لهذا المنصب".

ولفت إلى أنّ "الوزارة تدعو الراغبين بالترشح إلى مراجعة التفاصيل عبر المواقع الإلكترونية لكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، وتقديم الطلبات ضمن المهلة المحددة ووفقاً للأصول القانونية.

مضمون الإعلان تمّ بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن".