دندن: الطائرات المتجهة إلى بيروت بالصيف "مفولة" وهناك حماسة لدى الإماراتيين للاستثمار بلبنان

أشار سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، إلى أنّ "حجوزات الطّائرات المتّجهة إلى لبنان صيفًا امتلأت، ورفع منع سفر الإماراتيّين إلى لبنان فتح طريقًا أمام آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين"، معتبرًا أنّ "بعد قرار رفع منع السّفر إلى لبنان، من الطّبيعي أن يزور الإماراتيّون لبنان لا سيّما خلال الأعياد، وصحيح "الطائرات مفوّلة" وأنا متفائل".
ولفت في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "هناك حماسةً لدى الإماراتيّين للاستثمار في لبنان، والإمارات تمتلك مشاريع كثيرة تنهض بلبنان"، موضحًا أنّ "منذ لحظة تسلُّم رئيس الجمهوريّة جوزاف عون مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة، زرتُ لبنان وتواصلتُ معهم، وقد أعطوني توجيهات للعمل على إزالة الأسباب الّتي كانت تحول دون عودة السّفر إلى لبنان، واليوم الوضع الأمني طبيعي والدّولة موجودة على كامل الأراضي اللّبنانيّة".
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