اللجنة التنسيقية لخميس الجسد في زحلة أطلقت شعار اليوبيل المئوي الثاني

أطلقت اللّجنة التّنسيقيّة العليا ل​خميس الجسد الإلهي​ في ​زحلة​، شعار اليوبيل المئوي الثّاني للأعجوبة الّتي أنقذت المدينة من وباء الطاعون، والّتي تُعدّ عيد أعيادها.

وأوضحت في بيان، أنّ "إطلاق هذا الشّعار يأتي بالتّزامن مع الاستعدادات للاحتفال بخميس الجسد يوم 19 حزيران الحالي، بمشاركة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي والأساقفة أعضاء سينودس الكنيسة الروميّة الملكيّة، الّذي سينعقد للمرّة الأولى في التّاريخ في مدينة زحلة، احتفالًا باليوبيل".

وأشارت اللجّنة إلى أنّ "مدينة زحلة ستشهد بالمناسبة انعقاد مؤتمر الشّبيبة الملكيّة في لبنان أيّام 14 و15 حزيران، وانعقاد المؤتمر الثّاني لانتشار الرّوم الملكيّين الكاثوليك من تنظيم الجمعيّة الرّوميّة الملكيّة الكاثوليكيّة العالميّة في 21 حزيران".

ولفتت إلى أنّ "الشّعار المختار لليوبيل يحمل في طيّاته رمزيّةً عميقةً تعبّر عن الإيمان، التّجدّد، والتّواصل بين الأجيال"، مؤكّدةً أنّ "هذا اليوبيل يشكّل محطّةً روحيّةً مهمّةً لإعادة التّأمّل في معنى هذا السّرّ المقدّس وتعزيز الالتزام الكنسي".