سلام بذكرى اغتيال جسد سمير قصير: حمل همّ الحرية والديمقراطية بوجه الاستبداد والوصاية

أشار رئيس الحكومة ​نواف سلام​، إلى أنّ "في مثل هذا اليوم قبل عشرين سنة، نجحوا في اغتيال جسد ​سمير قصير​ لكن كلمته بَقيت. واليوم أستعيد صوت سمير قصير وفكره وقلمه، هو الّذي حمل همّ الحرّيّة والدّيمقراطيّة في وجه الاستبداد والوصاية، وكَتب بجرأة مَن يعرف أنّ الحقيقة لا تُهادِن".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "في ذكراك أقول لك إنّ كلماتك في "تاريخ بيروت" وأهلها تحرس مدينتنا، وأن ياسمين دمشق قد فاح... أمّا فلسطين الّتي عشقت، فدمها يهدر من غزة إلى جنين، لكن الأمل يكبر كل يوم مع مئات الآلاف الّذين يملأون عواصم العالم رافعين علمها".