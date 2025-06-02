أشار وزير الماليّة السّوري محمد يسر برنية، خلال انطلاق فعاليّات حفل إعادة التّداول في سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقّف استمر نحو 6 أشهر، إلى أنّ "إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأنّ الاقتصاد السوري بدأ في التّحرّك والانتعاش، موضحًا أن "سوق دمشق للأوراق الماليّة ستكون شركة خاصّة ومركزًا حقيقيًّا لتطوير الاقتصاد السّوري، وسنعمل على مواكبة التطوّرات الرّقميّة".
وشدّد على أنّ "رؤيتنا الاقتصاديةّ تقوم على العدالة والإنصاف وريادة القطاع الخاص وجذب الاستثمار، وسنعمل على تيسير العمل، وهناك فرص استثماريّة واعدة".
من جهته، أكّد المدير التّنفيذي لسوق دمشق للأوراق الماليّة باسل أسعد، أنّ "افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهّبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة"، مبيّنًا أنّ "رغم الإمكانيّات المحدودة، تمكنّا من تنفيذ المطلوب منّا بشفافيّة وحفظ ملكيّة المستثمرين، وسنكون قادرين على مواكبة التطوّرات المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال السوري خلال افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية: رسالة بأن اقتصادنا بدأ بالتحرك والانتعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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