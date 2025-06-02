شينخوا: قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية في الصين يشهد نموا مطردا خلال الأشهر الأربعة الأولى

أفادت وكالة الأنباء ​الصين​ية الرسمية "شينخوا" بأن بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أظهرت نمواً مطرداً في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية للبلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت أنه خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني ونيسان الماضيين، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في القطاع، التي لا تقل إيرادات الأعمال السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.78 مليون دولار أميركي)، بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي، وذلك أعلى بواقع 4.9 نقطة مئوية عن معدل المستوى المسجل للقطاع الصناعي بأكمله. وفي شهر نيسان وحده، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي.

ولفتت إلى أن البيانات التفصيلية أظهرت أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ومن بين المنتجات الرئيسية للقطاع، سجل إنتاج معدات الحواسيب الصغيرة زيادة بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 105 مليون وحدة، بينما ارتفع إنتاج الدوائر المتكاملة بنسبة 5.4 في المئة إلى 150.9 مليار وحدة.

وبحسب إحصاءات سلطات الجمارك، بلغت صادرات البلاد من الدوائر المتكاملة 106.3 مليار وحدة خلال الفترة المذكورة بزيادة قدرها 20 في المئة، بينما انخفضت صادرات الكمبيوتر المحمول والهواتف النقالة بنسبتي 0.4 في المئة و7.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 43.84 مليون وحدة و224 مليون وحدة على التوالي.

وفي نفس الفترة، بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 5.12 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10.1 في المئة، بينما ارتفعت أرباحها المجمعة بنسبة 11.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 159.7 مليار يوان.