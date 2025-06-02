توقيف رجل في مطار هندي خلال محاولته تهريب أكثر من 40 أفعى و5 سلاحف

كشفت الجمارك الهنديّة، أنّها أوقفت في مطار ​مومباي​، رجلًا كان يسافر في طائرة آتية من ​تايلاند​، مع ثعابين بينها نحو أربعين أفعى إندونيسيّة "مخبّأة في أمتعته المسجّلة". كما كانت بحوزته خمس سلاحف آسيويّة.

وأوضحت أنّ هذه الحيوانات الصّغيرة المصنّفة بين الأنواع المهدّدة من جانب الاتحاد الدّولي لحفظ الطّبيعة، كانت "مخبّأة بمهارة" في صندوق بلاستيكي وُضع داخل حقيبة صغيرة كان يجرّها الرّاكب.

وفي شباط الماضي، أوقفت الجمارك مسافرًا بحوزته خمسة من حيوانات جبون سيامانغ، وهي فصيلة من القردة من غابات إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.