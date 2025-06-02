الشرق القطرية: حان الوقت لوضع حد للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة

أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أنه منذ اندلاع الحرب الحالية في قطاع غزة، لم تدخر الوساطة المشتركة التي تضم دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، جهدا في سبيل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وفي هذا السياق ظلت دولة قطر وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تواصل الليل بالنهار والقيام بكل ما يمكن عمله بالتنسيق مع مصر، لضمان الوصول إلى اتفاق يحقن دماء الأبرياء ويوقف آلة الحرب ويعيد للمنطقة الأمل في مستقبل يسوده الأمن، ولشعوبها فرصة الحلم بمستقبل أفضل.

وأوضحت أن "تنصل الكيان الاسرائيلي عن اتفاق كانون الثاني الماضي، الذي نجحت الوساطة المشتركة في انجازه، جاء ليعيد الأمور إلى المربع الأول. لكن ​جهود الوساطة​ المشتركة لم تتوقف أو تهدأ، منذ ذلك الحين، في محاولة تقريب وجهات النظر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة".

ولفتت إلى أنه "انطلاقا من التزامهما المشترك لإنهاء الحرب ووضع حد للأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع، تواصل قطر ومصر مساعيهما المكثفة، من أجل دفع الأطراف للتوصل بسرعة لاتفاق ينهي الحرب، ويؤدي لتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة"، معتبرة أنه "لقد حان الوقت، لكي تتحلى كافة الأطراف بالمسؤولية لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للأسرى وعائلاتهم، وذلك بالعمل لدعم جهود الوسطاء من أجل انجاز اتفاق حول المقترح الجديد ل​وقف إطلاق النار​ والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، ومن ثم إنهاء الأزمة بما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة".