خارجية الصين رفضت اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية: صادقون بتطبيقه

أشارت ​وزارة الخارجية الصينية​، إلى أنّ واشنطن "وجّهت اتهامات زائفة، واتهمت الصين خلافًا للمعقول بانتهاك الاتفاق حول خفض الرّسوم الجمركيّة، وهو ما يتناقض بشكل خطير مع الحقائق"، معلنةً "أنّها ترفض بشدّة هذه الاتهامات غير المعقولة".

وأكّدت في بيان، "أنّها ثابتة في حماية حقوقها ومصالحها، وصادقة في تطبيق الاتفاق"، لافتةً إلى أنّ واشنطن "فرضت على التّوالي عددًا من الإجراءات التّقييديّة التّمييزّية ضدّ الصّين"، مشيرةً إلى ضوابط تصدير رقائق الذّكاء الاصطناعي وإلغاء تأشيرات الطلّاب الصّينيّين في ​الولايات المتحدة الأميركية​.

وحضّت الوزارة، الولايات المتّحدة على "ملاقاتها في منتصف الطّريق، وتصحيح أفعالها الخاطئة فورًا، والتّمسّك بشكل مشترك بالإجماع الّذي تمّ التّوصّل إليه في محادثات جنيف التّجاريّة"، مشدّدةً على أنّه إذا لم يحدث ذلك، "فإنّ الصّين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقويّة لدعم حقوقها ومصالحها المشروعة".

وكانت بكين وواشنطن قد اتفقتا الشّهر الماضي، على خفض موقّت ومتبادل للرّسوم الجمركيّة لمدّة 90 يومًا، عقب محادثات بين كبار مسؤوليهما في جنيف. لكن الأسبوع الماضي، اتهم الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، الصّين بأنّها "انتهكت الاتفاق تمامًا"، دون تقديم تفاصيل.