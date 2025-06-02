الخارجية الجزائرية: نأسف لدعم بريطانيا مقترح المغرب بشأن الصحراء الغربية

أعلنت ​وزارة الخارجية الجزائرية​، أنّ "الجزائر أخذت علمًا بالموقف الجديد لبريطانيا بشأن قضيّة الصّحراء الغربيّة، وتُعرب عن أسفها لقيام بريطانيا بدعم مُخطّط الحكم الذّاتي المغربي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا المُقترح، وطوال الثّمانية عشر سنة الّتي أعقبت تقديمه، لم يتمّ عرضه على الصّحراويّين كأساس للتّفاوض، مثلما لم يتمّ التّعاطي معه يومًا على محمل الجدّ من قبل مبعوثي الأمم المتّحدة الّذين تداولوا على هذا المنصب. فقد أقرّ جميعهم بأنّ المبادرة المغربيّة فارغة المحتوى، وغير قادرة على الإسهام في التّوصّل إلى تسوية جادّة وذات مصداقيّة للنّزاع في ​الصحراء الغربية​".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الغاية من مُخطّط الحكم الذّاتي المغربي لم تُكن يومًا الاستناد إليه كأساس حلّ سياسي لهذا النّزاع، بل كانت مراميه الحقّة تتمثّل على الدّوام في شغل السّاحة، من أجل قطع الطّريق أمام أي مساع جادّة للتّوصّل إلى تسوية حقيقيّة، والسّماح للمغرب بكسب المزيد من الوقت، وتعويد المجموعة الدّوليّة بشكل تدريجي على الأمر الواقع الاستعماري؛ المُتمثّل في الاحتلال غير الشّرعي للصّحراء الغربيّة".

وركّزت على أنّ "بريطانيا لم تتطرّق للسّيادة المغربيّة المزعومة على إقليم الصّحراء الغربيّة، ولم تُقدّم أي دعم لها، وهي بذلك لا تُزكي الاحتلال غير الشّرعي لهذا الإقليم المُصنّف كـ"إقليم غير متمتّع بالحكم الذّاتي" وفقًا للشّرعيّة الدّوليّة".

كما أعربت عن أملها في أن "تُواصل بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، العمل على مُساءلة المغرب عن مسؤوليّاته الدّوليّة، والسّهر على احترام الشّرعيّة الدّوليّة، وعلى وجه الخصوص عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".