رئيس المخابرات التركية بحث مع الحية بتطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

كشفت مصادر مطّلعة لوكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "رئيس الاستخبارات التّركيّة ​إبراهيم قالن​ (İbrahim Kalın) بحث مع نائب رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" ​خليل الحية​، خلال اتصال هاتفي، بالتّطوّرات المتعلّقة بمفاوضات وقف إطلاق النّار، الّتي تجري في إطار المقترحات المقدّمة إلى حركة "حماس" من قِبل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف".

وأوضحت أنّ "المسؤولَين تطرّقا إلى الجهود الّتي تبذلها ​تركيا​ بالتّعاون مع المجتمع الدّولي، لإنهاء المأساة الإنسانيّة والدّمار في ​قطاع غزة​، وضمان دخول المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع بشكل فوري"، مشيرةً إلى أنّه "جرى التّأكيد على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبحث الخطوات الواجب اتخاذها من أجل السّماح العاجل بعمليّات تبادل الأسرى وتمرير المساعدات الإنسانيّة، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النّار".

ولفتت المصادر إلى أنّه "تمّ أيضًا خلال الاتصال، التّشديد على أهميّة استمرار المفاوضات الّتي تتمّ بوساطة كل من الولايات المتّحدة الأميركيّة وقطر ومصر، مع التّشديد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا على إسرائيل لإنهاء المأساة الإنسانيّة في غزة".