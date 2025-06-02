الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لم توضح حتى الآن موقفها من موضوع رفع العقوبات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "الولايات المتحدة لم توضح حتى الآن موقفها من موضوع رفع العقوباتط، معتبرة أن "أي حزمة عقوبات أميركية جديدة ستكون دليلا على عدم جدية واشنطن في مسار الدبلوماسية".
وشددت الخارجية الإيرانية، على أن "الكيان الصهيوني يحاول السيطرة على السياسة الأميركية في المنطقة عبر توجيه اتهامات لإيران".
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