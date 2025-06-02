الراعي افتتح أعمال مؤتمر اساقفة الابرشيات المارونية خارج النطاق البطريركي: ليقف كلّ منا أمام مسؤولياته

افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أعمال المؤتمر السابع لأساقفة الأبرشيات المارونية خارج النطاق البطريركي، الذي انعقد في بكركي بعنوان: "الأبرشيات المارونية خارج النطاق البطريركي علامات رجاء في قلب الكنيسة المارونية"، بمشاركة مطارنة الطائفة في بلدان الانتشار، إلى جانب الرؤساء العامين والرئيسات العامات.

وفي مستهل المؤتمر، وبعد الصلاة المشتركة، رحب الراعي بالمشاركين مشيدًا بدور الأبرشيات المارونية في الخارج في احتضان أبناء الطائفة المهاجرين، معتبراً أن وجود رعايا منظمة وأساقفة محبين هو "علامة رجاء وأمل وارتياح للكنيسة ولشعبنا". وأكد أن بعض الأبرشيات تعاني من نقص في الكهنة، مشددًا على مسؤولية الكنيسة في لبنان بإرسال الكهنة الذين يشكلون "القوة بيد الأسقف"، داعيًا إلى معالجة هذه القضايا خلال المؤتمر.

وختم مجددا الشكر للمشاركين والنجاح لهذا المؤتمر "وان يقف كل واحد منا أمام مسؤولياته بما يمثل".

كما عرض الأمين العام الأب كلود ندره أبرز الإنجازات والمقررات التي صدرت عن المؤتمر السادس الذي عُقد في أوستراليا عام 2023.

وتستمر جلسات المؤتمر المغلقة على مدى يومين، على أن يُختتم بإصدار بيان يتضمن المقررات والتوصيات والمواضيع التي تم بحثها.