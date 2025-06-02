شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنايات" تضع أسباب البراءة من تهمة هتك العرض الإلكترونى.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ياما في الحبس مظاليم.. الجنايات تُبرئ مهندس من جريمة هتك العرض الإلكترونى لطفلة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات ببراءة "مهندس" من جريمة هتك عرض طفلة إلكترونياً، مستندة على 12 دفع من مذكرة الدفاع، و9 أسباب وردت بحيثيات الحكم، وذلك في القضية المقيدة برقم 1802 لسنة 2025 كلى شمال أبو كبير.

الخلاصة:

من الحكم غيابيا بالسجن عشر سنوات إلي الحكم في إعادة الإجراءات ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه، الجناية من الجنايات الصعبة بإتهام مهندس بهتك العرض الكترونيا وعدة اتهامات الكترونية أخري، وتم عمل إعادة إجراءات، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم الحاضر، وحبسه لتلك الجلسة وهو ما أثار القلق لدي أهلية المتهم من الحكم بالإدانة، وبتلك الجلسة صدر حكم محكمة جنايات الزقازيق ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه وعلي رأسها هتك العرض إلكترونيا .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها فإنها لا تطمئن إلى صحة الإتهام القائم فيها ذلك أنه من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى ببراءته ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم واليقين و ليس مجرد الظن والتخمين وحيث أنه من المستقر عليه قضاءا أن المحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولها أن تجزيء أقوال شاهد للوصول للحقيقة، وحيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى على النحو المتقدم فإنها لا تطمئن إلى صحة الإتهام القائم فيها أو سلامة إسناده للمتهم.

وبحسب "المحكمة": آية ذلك أن المتهم لم يضبط متلبساً بالجريمة ولم تضبط معه أية أدوات إذاعة أو أدوات نشر ولم يضبط هاتف محمول منسوب له ولم تضبط رسالة أرسلها من حسابة للغير ولم يثبت وجود رسائل في حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بالواقعة، ولم يثبت بتقرير الفحص الفنى للمساعدات الفنية وجود إذاعة علانية وغير علانية ومقاطع تخص المجنى عليها على حساب المتهم - كما أنه لم يثبت للمحكمة وقوع أفعال مادية من المتهم خاصة بالإذاعة والإزعاج والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها كما ان المجنى عليها تناقضت بأقوالها إستدلالاً وبالتحقيقات وبجلسة المحاكمة وهو ما لا تطمئن معه المحكمة لأقوالها حيث أن الأدلة إذا تناقضت تساقطت.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"ياما في الحبس مظاليم".. "الجنايات" تُبرئ "مهندس" من جريمة هتك العرض الإلكترونى لطفلة.. و12 دفعاً بمذكرة الدفاع تستند عليها المحكمة لإنصافه.. و9 أسباب في حيثيات الحكم أبرزها عدم وجود رسائل في حسابه





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