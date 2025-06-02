شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: غدا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالإثنين، 02 يونيو 2025 11:42 ص
أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 31 مايو 2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيه 2025، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.
وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.
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