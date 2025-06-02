شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: غدا صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 31 مايو 2025، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيه 2025، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.



وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.