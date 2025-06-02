شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "دفاع النواب": شائعات الإخوان تضاعفت بسبب صمود الشعب ووقوفه خلف قيادته والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن السجل التاريخي لجماعة الإخوان حافل بالأعمال الإرهابية وممتدة عبر التاريخ، كما استهدفوا المدنيين في الشوارع، وتعدوا على الكنائس والمساجد وأقسام الشرطة ،واعتادت إطلاق الشائعات والأكاذيب من حين لآخر، في محاولة لضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن والنيل من مؤسسات الدولة وإضعاف قوتها وتنفيذ مخططاتها الخبيثة بإسقاط مصر في نفق مظلم ومستنقع الفوضى الذي سقطت فيه دول مجاورة لصالح أجندات خارجية.

وأشار عضو لجنة الدفاع الى أن الجماعة عملت منذ اليوم الأول لوصولها إلى الحكم على تنفيذ خطة لإعادة تشكيل الدولة وفق تصوراتها المتطرفة، حيث بدأت بمحاولة السيطرة على السلطة التنفيذية، تلتها محاولات اختراق الجهاز الإداري، ثم السعي للسيطرة على القضاء والإعلام.

وأكد أن شائعات جماعة الإخوان تضاعفت بسبب صمود الشعب المصرى أمام الهجمات المتكررة من هذه الجماعة لتغيير أفكاره وعقيدته نحو هذه الجماعة التى لفظها فى ثورته العظيمة فى الـ 30 من يونيو، وأنه لولا وحدة المصريين في 30 يونيو وصمود الشعب خلف قيادته السياسية في الثلاث سنوات الأولى بعد الثورة، لضاعت مصر وسقطت في النفق المظلم الذي كان مقدرًا لها السقوط فيه ،لذلك ذكرى 30 يونيو يجب أن تكون حاضرة دائما في وجدان المصريين، خاصة الأجيال الجديدة، باعتبارها لحظة استرداد الوطن، داعيا إلى استمرار اليقظة المجتمعية في مواجهة أي محاولات جديدة لتسلل الفكر المتطرف، والتصدي بكل حزم لأي محاولات لطمس هوية الدولة المصرية.