شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه، وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2019 تقرر ما يلي:

يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المحامين المتوفين، بواقع 500 جنيه.

وقد بدأ صرف المنحة اعتباراً من اليوم الموافق 2 / 6 / 2025 ،مع خالص تمنياتنا بدوام الصحة والتوفيق، وكل عام وأنتم بخير