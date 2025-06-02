أعلنت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان، أن "بناءً لمعلومات توافرت لدى مديرية جبل لبنان الإقليمية- مكتب كسروان، وبنتيجة المتابعة المكثفة، تمكّنت دورياتها من توقيف اللبناني (ع.س.) بتاريخ 20/05/2025، بجرم ترويج المخدرات، وقد ضُبط بحوزته كميات متنوّعة من حبوب الكبتاغون، والكوكايين باز، والترامادول". وأشارت إلى انه "أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف مروّج مخدرات في أدما وضبط كمية منها بحوزته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.