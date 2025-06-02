ألمانيا تُحذّر إسرائيل من تغيير في "ممارساتها السياسية" بسبب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذرت وزارة الخارجية الألمانية، إسرائيل، من تغيير سيطرأ في ممارساتها السياسية تجاهها، وذلك ردًا إلى عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والتدهور الكارثي للأوضاع المعيشية وصولا للمجاعة.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية، إن برلين "غيرت خطابها تجاه إسرائيل، وإنه من المحتمل أن تشمل الخطوة التالية تغييرًا في ممارساتها السياسية".

واعتبر فاديفول أن "بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية تتطلب الانتقاد". وأوضح أن المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، وهو نفسه، "قد عبرا بوضوح عن آرائهما في هذه القضايا".

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وأرجع فاديفول، تغيير الحكومة الألمانية لخطابها حول غزة إلى عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع طيلة أسابيع. وذكر أنه خلال زيارته لإسرائيل طلب من حكومتها نيابة عن الحكومة الألمانية تصحيح هذا الوضع: "كنت مستعدًا حتى لقبول نظام التوزيع الجديد المخطط له (للمساعدات) كطريقة عملية للخروج من الأزمة".

كما لفت إلى أنه لاحظ بعد نحو 3 أسابيع أن هذا الأمر لم ينجح، وأن المساعدات التي دخلت كانت مجرد قطرة في محيط.

وأوضح فاديفول أن "هذا يتعلق بضمان حقوق الإنسان الأساسية؛ المرضى والضعفاء والأطفال هم من يموتون أولا، وفي النتيجة غيّرنا خطابنا، وفي الخطوة التالية من المحتمل أننا سنغير ممارساتنا السياسية أيضًا".

وردًا على سؤال حول كيفية تطبيق هذه الخطوة، أجاب فاديفول بأنه "لا يمكنني بعد أن أقول ذلك بشكل مفصل، وحكومة إسرائيل لديها الآن الفرصة لتغيير سياستها".