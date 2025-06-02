الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب أنالينا بيربوك رئيساً للدورة الـ80

ابوظبي - سيف اليزيد - تنتخب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئيساً للدورة الـثمانين للجمعية العامة التي تفتتح أعمالها في سبتمبر المقبل. وتترشح بيربوك دون منافس لهذا المنصب الرفيع الذي يستمر لمدة عام، ولا ينبغي الخلط بينه وبين منصب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وسيقام التنصيب الرسمي لبيربوك في 9 سبتمبر المقبل، قبل وقت قصير من بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور ضيوف من جميع أنحاء العالم.