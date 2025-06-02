أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال كوكبا

أفادت هيئة"​أوجيرو​" أن عطلا طرأ على سنترال ​كوكبا​، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.