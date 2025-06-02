شكرا لقرائتكم خبر عن ما دخل الاشتراك ودفعة الحياة فى قانون التأمينات والمعاشات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل نص القانون قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض التعريفات الهامة التي يجب على الأشخاص معرفتها، منها دخل الإشتراك والفرق بين سن الشيخوخة وصاحب المعاش والعجز الكلى والجزئي، وكما ورد في البند التاسع من المادة الأولى والتي تتحد معانى هذه التعريفات كما يلى:

- دخل الاشتراك هو الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة "2" من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.

- سن الشيخوخة وهو سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.

- صاحب المعاش وهو من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

- العجز الكلى المستديم هو كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.

- العجز الجزئي المستديم هو كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.

- دفعة الحياة هى القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.

- إصابة العمل هى الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه.

- المصاب هو من أصيب بإصابة عمل.

- المريض هو من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.

- العاجز عن الكسب هو كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

