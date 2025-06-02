شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اختصاصات حددها القانون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، عدد من الأهداف للمجلس.

نص القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعنى بالشئون المالية.

وحدد القانون أهداف المجلس الاعلىى لصناعة السيارات، وهي تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: