فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة

ابوظبي - سيف اليزيد - دمرت الفيضانات في جنوب غرب الصين عشرات الطرق والمنازل. وتضرر 27 منزلا و16 جسرا في مقاطعة نوجيانج ليسو الجبلية ذاتية الحكم في مقاطعة يونان. ولم يجر الإبلاغ عن أي وفيات أو جرحى أو مفقودين. واليوم الاثنين هو عطلة وطنية. كما أغلقت الانهيارات الأرضية والفيضانات الطرق في مقاطعة ديتشينج التبتية ذاتية الحكم، حيث أعاق الضباب الكثيف جهود الإنقاذ. وتسببت الفيضانات في إجلاء 300 سائح من منطقة ميري سنو ماونتن في المقاطعة، حيث تم نقل عدة مئات من السكان إلى أماكن آمنة. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.