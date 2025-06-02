مصابون في هجوم بكولورادو

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأميركية إن ستة أشخاص أصيبوا أمس الأحد عندما ألقى رجل عبوات حارقة على حشد من الناس في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأميركية خلال فعالية.

وقال مارك ميشاليك المسؤول عن مكتب دنفر الميداني التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي إنه تم نقل ستة ضحايا إلى المستشفيات. وأضافت السلطات أن واحدا منهم على الأقل في حالة حرجة.

وأضاف ميشاليك "بناء على هذه الحقائق الأولية يتضح أنه عمل من أعمال العنف الموجه وأن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في الواقعة على أنها عمل إرهابي".

وحدد ميشاليك هوية المتهم وتم نقله للمستشفى بعد وقت قصير من الهجوم.

وقع الهجوم في مركز بيرل ستريت التجاري وهو مكان تسوق شعبي للمشاة بالقرب من جامعة كولورادو خلال فعالية.