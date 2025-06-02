السفارة الروسية بواشنطن: لافروف وروبيو بحثا خطط استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، مستجدات الأزمة الأوكرانية".

وأفادت السفارة بأن الجانبين تبادلا الآراء بشأن مبادرات التسوية السياسية، وناقشا خطط استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، التي من المقرر أن تُعقد في إسطنبول اليوم.