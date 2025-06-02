أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، في اتصال هاتفي، مستجدات الأزمة الأوكرانية".
وأفادت السفارة بأن الجانبين تبادلا الآراء بشأن مبادرات التسوية السياسية، وناقشا خطط استئناف المفاوضات بين موسكو وكييف، التي من المقرر أن تُعقد في إسطنبول اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية بواشنطن: لافروف وروبيو بحثا خطط استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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