مقتل 30 شخصًا على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في شمال شرق الهند

قُتل 30 شخصًا على الأقل في شمال شرق ​الهند​، جراء فيضانات وانهيارات أرضيّة أعقبت هطول أمطار موسميّة على مدى يومين.

وأوضح مسؤولون في إدارة الكوارث، أنّ ثمانية أشخاص قُتلوا في ولاية آسام، فيما قُتل تسعة آخرون في أروناتشال براديش، معظمهم في انهيارات أرضيّة. كذلك، قُتل خمسة أشخاص في ولاية ميزورام المجاورة، وفقًا لسلطات الولاية، بينما قُتل ستّة آخرون في ولاية ميغالايا واثنان في ناغالاند وتريبورا.

وتمّ إصدار تنبيه أحمر لعدّة مناطق في شمال شرق البلاد، بعد الأمطار المتواصلة الّتي هطلت في الأيّام القليلة الماضية.

من جهته، أعلن الجيش الهندي إنقاذ مئات الأشخاص "في عمليّة ضخمة" في ولاية مانيبور، لافتًا إلى أنّه "تمّ نقل أشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ توفير الغذاء والماء والأدوية الأساسيّة".

وتعدّ الفيضانات والانهيارات الأرضيّة القاتلة النّاجمة عن الأمطار، شائعة في جنوب آسيا خلال فترة الرّياح الموسميّة. ويُقتل العشرات كلّ عام خلال موسم الأمطار في الهند، الّتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليار نسمة.