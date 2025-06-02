آلاف الأشخاص تظاهروا في صربيا مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة

تجمّع آلاف الصّرب بينهم طلّاب في أكثر من 30 مدينة، في أحدث احتجاج يهدف إلى الضّغط على الرّئيس ألكسندر فوتشيتش (Aleksandar Vučić) للدّعوة إلى انتخابات مبكرة.

وهتف الطلّاب في بلغراد "نريد انتخابات"، أثناء مسيرة شهدت تعطيل الحركة على جسرَين رئيسيَّين في العاصمة.

ويطالب المتظاهرون منذ أشهر بمحاكمة أشخاص هاجموا المتظاهرين، وبعضهم مرتبط بحزب "فوتشيتش" الحاكم، فضلًا عن إسقاط التّهم الموجَّهة إلى الطلّاب الموقوفين، والتّحقيق في الاستخدام المحتمل لمدفع صوت لفضّ تظاهرة في آذار الماضي.

وتشهد ​صربيا​ احتجاجات يقودها الطلّاب منذ مقتل 16 شخصًا في تشرين الثّاني الماضي، عندما انهار جزء من سقف محطّة قطار في مدينة نوفي ساد، وهي حادثة أُلقي باللّوم فيها على نطاق واسع على الفساد المتجذّر.